Bahnsperre zwischen Dornbirn und Hohenems nach Lkw-Malheur

Ein Kühltransporter hängt in Dornbirn in einer Bahnunterführung in der Schmelzhüttenstraße fest.

Die Eisenbahnbrücke auf Höhe der Kreuzung Sandgasse ist zurzeit gesperrt. Feuerwehr, Polizei und ÖBB sind zur Stunde fieberhaft mit Aufräumarbeiten beschäftigt, um die Bahnstrecke zwischen Dornbirn und Hohenems wieder frei zu bekommen. Es wird damit gerechnet, dass die Strecke bis spätestens 12:00 Uhr wieder freigegeben werden kann.

©VOL.AT – Matthias Rauch

Die ÖBB ist mit fünf Mann vor Ort, die Polizei mit zwei Streifen und die Feuerwehr Dornbirn mit 15 Mann.

Den Kühltransporter, der immer noch unter der Brücke gefangen ist, hat es, wie auf den Bildern zu sehen, rechts vorne sowie oben aufgerissen. Die Polizei ist gerade dabei, die Unfallstelle wieder frei zu bekommen.

©VOL.AT – Matthias Rauch