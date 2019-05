Bahnhofareal Bregenz: Stadt prüft weitere Variante

Bregenz - Zusätzlich zum bereits ausgearbeiteten Siegerprojekt wird im Stadtrat aktuell eine Variante diskutiert, die auf Eigeninitiative des Architekten Roland Gnaiger entstand.

Wie bereits berichtet, soll in Bregenz in den kommenden Jahren anstelle des alten Bahnhofs eine neue Mobilitätsdrehscheibe entstehen. Rund 77 Millionen Euro sind für das Gesamtprojekt der Österreichischen Bundesbahnen veranschlagt, das gemeinsam mit Land und Stadt entwickelt wird. Die Grundsatzvereinbarung zur Finanzierung des Projekts wurde von den zuständigen Gremien seitens ÖBB und Land Vorarlberg bereits beschlossen.Der Bahnhof Bregenz als ein Projekt der Österreichischen Bundesbahnen ist eingebettet in ein Gesamtkonzept zur Entwicklung der Stadt in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern. Parallel zur Realisierung des neuen Bahnhofs arbeiten Land und Stadt mit den ÖBB an dessen Einbettung in die Stadt- und Verkehrsplanung.