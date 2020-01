Bahnhöfe werden rauchfrei: So denkt das Ländle darüber

Ab 1. April 2020 sollen Österreichs Bahnhöfe rauchfrei sein: Alle Aschenbecher werden abmontiert. "Frag das Ländle": VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.

In Wien und im Burgenland ist das Rauchen an Bahnsteigen bereits verboten. Auch die restlichen rund 130 Bahnhöfe in Österreich sollen nun rauchfrei werden. Raucherbereiche wird es keine mehr geben, die Aschenbecher werden abmontiert.

In Vorarlberg soll mit der Umstellung bereits Ende Jänner begonnen werden, das Rauchverbot gilt ab 1. Februar 2020. Doch was sagen die Vorarlberger dazu?

Während einige der Befragten klare Befürwörter der künftig rauchfreien Bahnhöfe sind, finden andere die Behandlung der Raucher ungerecht. Eine der Befragten gab an, sie fühle sich vom Zigarettenqualm an Bahnhöfen gestört, auch der Müll sei unschön. Es gab allerdings auch die Meinung, an Bahnhöfen zu rauchen sei okay - solange man sich an die Raucherbereiche halte und die Zigarettenstummel im Aschenbecher oder Müll entsorge.