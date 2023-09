Bahnbauarbeiten bremsen S-Bahn-Züge zwischen Bludenz und Feldkirch ein

Arbeiten der ÖBB-Infrastruktur AG an den Gleisanlagen zwischen Ludesch und Nenzing führen zum Ausfall jeder zweiten S-Bahn untertags sowie weiteren Zügen im Frühverkehr.

Damit die Züge sicher und pünktlich über die Schienen rollen können, müssen auch Bahnstrecken regelmäßig und umfassend serviciert werden. Die ÖBB-Infrastruktur AG sorgt deshalb mit ihren Arbeiten dafür, dass die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Bahnbetriebes im Streckennetz der ÖBB sichergestellt wird. Wie am Beispiel der Arbeiten an der Bahninfrastruktur im Bereich zwischen Ludesch und Nenzing, wo in der Zeit von Mittwoch, 6. September 2023 (23:30 Uhr), bis Samstag, 16. September 2023 (05:00 Uhr), das Gleisbett samt Unterboden gereinigt, saniert und verdichtet wird. Dabei wird das Schotterbett getauscht, frischer Schotter aufgetragen; zusätzlich werden das Verschweißen von Verbindungen sowie Stopf- bzw. Verdichtungsarbeiten durchgeführt. Da die Bahninfrastruktur aufgrund der Arbeiten nicht in vollem Umfang zur Verfügung steht, kommt es zu folgenden Abweichungen bei den S-Bahn-Zügen zwischen Bludenz und Feldkirch.