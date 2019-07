Bahnarbeiten in Vorarlberg lassen Züge ausfallen

Von 30.07. (23 Uhr) bis 29.08.2019 (5 Uhr) werden zwischen Dornbirn und Hohenems Gleise samt Schwellen und Untergrund erneuert. Aufgrund der Arbeiten entfallen bis auf wenige Ausnahmen die Regionalexpress-Züge (REX). Die ÖBB bitten um Verständnis und ersuchen die Reisenden ersatzweise auf die S-Bahn-Züge umzusteigen.

Auswirkungen auf den Nahverkehr (REX-Züge)

Streckensperre zwischen Lochau-Hörbranz und Lindau Hbf

Bereits seit 22. Juli bis zum 9. September 2019 (05:00 Uhr) muss der Streckenabschnitt zwischen Lochau-Hörbranz und Lindau Hbf. wegen großräumiger Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) gesperrt werden. Aufgrund der Sperre enden bzw. starten die Nahverkehrszüge in Lochau-Hörbranz. Zwischen Lochau-Hörbranz und Lindau wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Züge des Fernverkehrs enden bzw. starten in Bregenz. Reisende in Richtung Lindau müssen auf die Nahverkehrszüge ausweichen. Ab Lindau Hbf. in Richtung München bzw. Ulm verkehren keine Ersatzzüge des Fernverkehrs. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren Für die umfassende Information der Reisenden werden die Abweichungen vom planmäßigen Verkehr zeitgerecht in die elektronische Fahrplaninformation Scotty (fahrplan.oebb.at) eingearbeitet. Zudem erhalten die Kunden Auskünfte rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche beim ÖBB-Kundenservice unter der Rufnummer 05-1717 (Österreichweit zum Ortstarif), an den Ticketschaltern und im Internet unter www.oebb.at bzw. www.vmobil.at.