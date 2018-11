Bahn-KV: Warnstreik trotz laufender Verhandlungen begonnen

Der Warnstreik der Gewerkschaft vida war nach Angaben der Arbeitgeberseite nicht mehr zu stoppen.

“Es ist uns wider Erwarten nicht gelungen, noch rechtzeitig eine entsprechende Übereinkunft mit der Gewerkschaft abzuschließen”, sagte Scheiber. Die neunte Verhandlungsrunde hatte um 10 Uhr begonnen, nur zwei Stunden vor dem geplanten Streikbeginn. “Dass während aufrechter Vertragsverhandlungen Streikmaßnahmen gesetzt werden, haben wir zu akzeptieren”, so Scheiber.

Vida-Chefverhandler Roman Hebenstreit und sein Team haben die Verhandlung eine Dreiviertelstunde nach Beginn kommentarlos verlassen und sind seitdem nicht zurückgekehrt. “Sie sind noch im Haus”, so Scheiber. “Es ist noch nicht gescheitert, die Verhandlungen dauern an, sie gehen trotz Streik weiter.” vida-Sprecherin Yvonne Heuber sagte am Vormittag zur APA, das “substanziell verbesserte Angebot” der Arbeitgeberseite sei ein “umfangreicher Forderungskatalog”.