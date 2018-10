Bahledova, Forster und Dujic die neuen Champions

Bei der 42. Auflage der Vorarlberger Landesmeisterschaften, kürte Karate Vorarlberg in der Sporthalle in Götzis, mit über 160 Nennungen aus 9 Vereinen, in 40 verschiedenen Kategorien die diesjährigen Meister.

In die Siegerliste der Kata Bewerbe trugen sich die Nationalteamsportler Patricia Bahledova vom KC Höchst und Vincent Forster von KARATE HOFSTEIG. Vom Quali-Marathon und den Reisestrapazen in Cacovec, Berlin, Santiago und Rijeka der vergangenen Wochen, war ihnen nicht anzumerken, beide boten eine sehr beeindruckende Darbietung und holten sich verdient den Landesmeistertitel 2018.

In den Kumite Open Bewerbe holten sich zum ersten Mal Mihael Dujic vom KC Dornbirn den Landesmeistertitel.

Den Gesamtsieg der Vereine erreichte – wie in den vergangenen beiden Jahren – der KC Götzis mit 15 x Gold, 8 x Silber und 4 x Bronze vor den KC Lustenau (8/8/3) und dem KC Dornbirn (7/16/5)