Bagger-Partie auf dem Sägemehl an der Ach

Nicht nur die großen Stars auch die kleinen Stars sind bei der Wolfurt-Trophy im Einsatz

BEACH MODE ON für ALLE Volleyballbegeisterte: nicht nur die Profis werden bei der Wolfurttrophy von 7. bis 9. August alles geben sondern auch unsere Kleinsten und alle HobbyspielerInnen!

Am Donnerstag den 6. August können Kinder und Jugendliche bei unserem Wann & Wo Beachvolleyball Camp an der neuen Beacharena an der Ach das Beachvolleyball erlernen. Ganz ohne Vorkenntnisse, werden unsere Profis den Kids das baggern und pritschen im Sand beibringen! Das Mittagessen und die Getränke sind im Preis von 15 Euro pro Person inkludiert.

Alle HobbyvolleyballerInnen werden wieder bei der “Bagger-Partie“ auf dem Sägemehl Courts direkt neben den Profis ihr Können beweisen. Am Freitag Nachmittag, 07.08.2020 startet das Turnier für die 2er Teams auf dem Gelände der Beacharena an der Ach. Wir dürfen uns von 14:00 bis 19:00 Uhr auf spektakuläre Ballwechsel freuen. Anschließend findet die Siegerehrung mit tollen Geschenken an den Beachcourts statt. Spiel das Spiel deines Lebens und gewinne Sitzkarten am Centercourt für den Samstag!

Am Samstag, 08.08.2020 werden die Quattro-Mixed Teams den ganzen Tag

baggern, pritschen und um einen Platz auf dem Podest spielen. Mit mindestens zwei

Damen am Feld wird um Gold, Silber und Bronze auf dem Sägemehl gekämpft. An beiden Tagen steht eine Chill-Out-Area direkt am Court für alle Spieler zur Verfügung um sich zu entspannen und mit anderen Teams auszutauschen. Um einen kühlen Kopf zu bewahren, gibt es auch viele Erfrischungen an der Bagger-Bar. Aufgrund der aktuellen Situation besteht in diesem Jahr leider NICHT die Möglichkeit auf dem Festgelände zu zelten oder zu duschen.