„Bäumle“ und „Berg“ laden in Lochau zum großen Funkenabbrennen

Das traditionelle Funkenabbrennen in Lochau am See bzw. am Berg wird auch für die Kinder jedes Jahr zum besonderen Erlebnis. ©Schallert

Lochau. Auch in Lochau sind am kommenden Wochenende die Funkenbauer an der Arbeit. So laden die heimischen Faschings- und Funkenzünfte Bäumle und Berg wieder zum eindrucksvollen Funkenerlebnis.

Bäumler Funken am See am Samstag

Im Lochauer Schwarzbad direkt am See startet die Bäumler Funkenzunft das „Funkenabbrennen“ am Samstag, dem 29. Februar, um 18.30 Uhr mit dem Kinderfackelzug und dem Kinderfunken. Um 19.30 Uhr wird dann mit einem Feuerwerk der große Funken angezündet. Neben den verschiedensten „Funkenspezialitäten aus der Funkenküche“ sorgen der Musikverein Lochau sowie ein Auftritt der Krampus- und Perchtengruppe „Breagazer Bodaseetüfl“ für zusätzliche Unterhaltung und die gute Stimmung unter den Funkenbesuchern.

Berger Funken am Buchenberg am Sonntag

Am Funkensonntag, dem 1. März, brennt die Berger Funkenzunft am Buchenberg um 19 Uhr den Kinderfunken bzw. um 19.30 Uhr den großen Funken ab. Dies inmitten der traumhaften Kulisse am Buchenberg mit Blick weit über den Bodensee.

