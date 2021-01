Bärenstarke Ariane Rädler fuhr sensationell auf Rang 7

Mit Startnummer 34 belegte die 25-Jährige aus Möggers in St. Anton am Arlberg einen Spitzenplatz

Jetzt rückt sogar die Teilnahme an der Alpinen Ski WM in Cortina in Italien im Februar für Speedspezialistin Ariane Rädler sehr nahe. Nach der Genesung des vierten Kreuzbandrisses fuhr die 25-Jährige aus Möggers in St. Anton am Arlberg im Heimrennen Mitten der Weltspitze auf den sensationellen 7. Endrang. Und mit Startnummer 34 rast die Spitzensportlerin zu diesem nicht erwarteten Ergebnis. Es war für Ariane Rädler natürlich das bisher beste Resultat im Weltcup. Und die harten Einheiten auch im Olympiazentrum Vorarlberg lohnten sich