Bader, Neufert und Meier die Favoriten auf den Titelgewinn

Bevor der Startschuss zum Raiffeisen Triathlon Bregenz fällt, versammeln sich alle Starter im Strandbad Bregenz. Geschwommen werden 2 Runden im Bodensee mit je einer Länge von 750m. Eine Besonderheit in Bregenz ist der dazwischenliegende Landgang von ca. 100 Metern. Die 40 Kilometer lange Radstrecke führt heuer erstmalig über die neue Pipeline und dann durch das österreichische und deutsche Grenzgebiet. Der 4km lange Anstieg nach Eichenberg hat es in sich. Dazu kommt der lange Anstieg in Langen, bei dem auch die Bergsprint-Wertung erfolgt. Die 10km lange Laufstrecke, hat 3 Runden, und führt an der Seepromenade entlang. Um ca. 10 Uhr wird der Zieleinlauf der schnellsten Athlet:innen erwartet.