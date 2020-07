Baden mit Abstand

Für Bademeister Helmut Stelzer im Schwimmbad Felsenau eine nicht ganz einfache einzuhaltende Regel.

Ein Schwimmbadbesuch in Corona-Zeiten gestaltet sich anders als sonst. Abstandsregeln und Hygieneregeln sollen Badegäste schützen. Im Schwimmbad Felsenau schaut man ganz genau auf diese Regeln, wie Bademeister Helmut Stelzer dem ORF Vorarlberg berichtet.

Mehr Regeln im Schwimmbad

Baderegeln gab es immer, auch in Vorarlbergs ältestem noch bestehenden Freischwimmbad, der Felsenau in Frastanz-Fellengatter. Seit 1903 wird hier Sommer für Sommer Abkühlung gesucht. In Zeiten von Corona werden aber auch die Regeln im Schwimmbad komplizierter.