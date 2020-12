Babyglück im Hause Zwerger

Der Dornbirner Eishockey-Crack in Diensten des Schweizer Nationalliga-Vereins HC Ambrì-Piotta wird Vater. VOL.AT gratuliert den werdenden Eltern herzlich!

"Meine Partnerin Erica und ich freuen uns riesig und können unser Glück kaum fassen", erzählt der 24-jährige Eishockey-Profi gegenüber VOL.AT. Am Montag informierte der Nationalspieler seine Instagram-Community mit einem Bild, das ihn gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Erica und einem ersten Ultraschall-Bild zeigt. Darunter kommentierte der werdende Vater: "

I’m so excited to meet the person who is half me and half you! 💕We made a wish come true!! #summer2021 "