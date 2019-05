Baby-Alarm bei GNTM-Finalistin Jasmin aus Dornbirn

Anfang November verkündete "Germanys next Topmodel"-Finalistin Jasmin Lekudere aus Dornbirn ihre Schwangerschaft. In ihrer aktuellen Instagram-Story verrät das Model, dass ihre Fruchtblase geplatzt ist.

Kurz nachdem sie ihre Follower via Instagram fragte, ob sie meinen, dass das Baby pünktlich am 16. Mai zur Welt kommt, platzte bei der Hochschwangeren die Fruchtpblase.

Ein Beitrag geteilt von ℐ.ℒ ♛ (@jasminleonie.official) am Apr 14, 2019 um 6:19 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die Dornbirnerin nahm im Jahr 2016 an der TV-Show “Germany’s Next Topmodel” teil und kämpfte mit vielen anderen jungen Frauen um den Sieg. Am Ende belegte die damals 21-Jährige den vierten Platz.