Aviso: AQUA Forum 2024 – gemeinsam Arbeit größer denken

Die jährliche Fachtagung des Sozialunternehmens AQUA Mühle Vorarlberg beschäftigt sich mit dem persönlichen und gesellschaftlichen Wert von Arbeit

Frastanz. Das AQUA Forum, die jährliche Fachtagung zu arbeits- und sozialpolitischen Themen von AQUA Mühle Vorarlberg, findet am Freitag, 26. April 2024, im Adalbert-Welte-Saal in Frastanz statt. Das Thema dieses Jahr lautet „können | sollen | müssen | wollen – Vom persönlichen und gesellschaftlichen Wert von Arbeit“. Mit Workshops, Fish Bowl und einem Theaterstück widmen sich die Teilnehmer:innen von 9 bis 17 Uhr diesem Thema.

Arbeit – dieses Thema geht alle an. Expert:innen, Fachkräfte und AQUA Mühle Stakeholder diskutieren am 26. April über Arbeit und denken sie neu. Beim AQUA Forum 2023 hat sich AQUA Mühle intensiv mit dem Thema „Zukunft der Arbeit, arbeiten für die Zukunft“ befasst. Am Ende blieben jedoch einige Fragen offen. Dieses Jahr sollen Arbeit und der Wert von Arbeit noch größer gedacht werden, denn Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit. Als Opener (oder Zum Auftakt oder Zum Einstieg oder …) wird das Theaterstück „Sonntag“ von Café Fuerte aufgeführt, das in sieben Bildern nachdenklich, traurig und lustig unsere Beziehung zur Erwerbsarbeit thematisiert.