Autsch! Heftiger Schlag in den Schritt bei der WM

Bei dem ersten Gruppenspiel konnte die Niederlande Senegal mit einem 2:0 schlagen. Barca-Star De Jong geht dafür unter die Gürtellinie.

Der Oranje gelingt mit diesem Sieg ein wichtiger Schritt für ihren Weg ins Achtelfinale. Bei Tore kamen recht spät. Den ersten Treffer konnte Cody Gakpo in der 84. Minuten erzielen. Davy Klaassen gelang es in der 99. Minute ein weiteres Tor zu schießen.

Bitter: Mitten im Spiel versuchte Cheikhou Kouyaté den Ball per Kopf zu spielen. Während er in der Luft war, griff er sich noch an den hinteren Oberschenkel. Niederlande-Spieler Frenkie de Jong streckt den Arm aus und trifft den Mittelfeld-Routinier dabei genau in den Schritt - Aua!