Autor Daniel Kehlmann erhält Anton-Wildgans-Preis 2019

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann (44) erhält heuer den mit 15.000 Euro dotierten Anton-Wildgans-Literaturpreis der Österreichischen Industrie. Der Autor sei "ein Meister der Erzählung" und "öffnet nicht nur, wenn er historisierende Stoffe wählt, Tore hinter das Augenscheinliche jeder Handlung", hieß es laut einer Mitteilung in der Jury-Begründung.

Kehlmann wurde am 13. Jänner 1975 als Sohn des Regisseurs Michael Kehlmann in München geboren und studierte an der Universität Wien Philosophie und Germanistik. Sein erster Roman “Beerholms Vorstellung” (1997) galt unter Kritikern bereits als “Fall von früher Meisterschaft”. 2003 erschien Kehlmanns ironischer Künstlerroman “Ich und Kaminski”, zum absoluten Bestseller wurde sein 2005 erschienener Roman “Die Vermessung der Welt” über die beiden Forscher Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß.