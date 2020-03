Automatisierte Coronavirus-Tests im Kommen

Die Bedeutung dieser Entwicklung für die Beherrschung der Covid-19-Epidemie ging vor dem Wochenende in Wirtschaftsnews rund um das Coronavirus zu einem guten Teil unter: Der Schweizer Pharma- und Diagnostikkonzern Roche hat in den USA eine Schnellzulassung für den ersten kommerziellen Test auf SARS-CoV-2 erhalten. Das sollte das Testen auf Infektionen massiv beschleunigen.

Auch in Europa und Österreich wird es die automatisierten Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 bald geben. "Der Test ist neu und wird demnächst auch im europäischen Raum verfügbar sein. Wir haben ein entsprechendes Gerät an unserer Abteilung und werden den Test - sobald verfügbar - etablieren", erklärte Robert Straßl, Leiter des Laborbereichs Virologie des Wiener AKH (MedUni Wien), gegenüber der APA.

Roche will damit in den USA und Europa schon in nächster Zukunft Millionen Tests zur Verfügung stellen. Der Geschäftsführer der Roche-Gruppe, Severin Schwan, erklärte dazu in einem Interview mit dem Schweizer SFR: "Das Entscheidende am neuen Test ist, dass er auf hochautomatisierten Plattformen läuft, auf denen viele Tests innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden können. Auf unserem System mit dem größten Durchsatz können wir innerhalb von 24 Stunden mehr als 4.000 Tests durchführen." Bisher sei die Schwelle bei "ein paar Dutzend Tests" (pro Tag; Anm.) gelegen. Die Verfahren seien bisher sehr personalintensiv.