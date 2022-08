Autohersteller Honda fährt Produktion deutlich zurück

Der Autohersteller Honda wird ab September seine Produktion in Japan wegen anhaltend gestörter Lieferketten drosseln.

Das Werk in der Präfektur Saitama nördlich von Tokio werde die Fertigung um etwa 40 Prozent herunterfahren, die beiden Linien im Werk Suzuka im Westen Japans um etwa 30 Prozent, kündigte der Konzern am Donnerstag an. Honda hatte seine Produktion bereits im Mai angepasst, aber angekündigt, Anfang Juni zur Normalität zurückkehren zu wollen.