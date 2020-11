Autohaus Leiblachtal: Neustart trotz schwieriger Zeiten

Gerade in den aktuellen Zeiten, die von Kurzarbeit, Kündigungen und Einschränkungen geprägt sind, wird im Leiblachtal ein wichtiges Zeichen für die Zukunft und für die regionale Arbeitsplatzsicherung gesetzt

In der Allgäustraße 2 in Hörbranz wird nach der Schließung von Honda und Suzuki Giesinger der Werkstattbetrieb wieder eröffnet. Firmengründer, Albert Giesinger, baute mit Weitblick und Unterstützung von seiner Frau Ingrid den Paradebetrieb auf, der weit über die Grenzen von Hörbranz hinaus den Ruf als „ der Karosseriebauer “ trug. Die Traditionsfirma Giesinger, gegründet 1963, war als Karosserie- und Lackierfachbetrieb sowie 37 Jahre als Honda-Haupthändler und 10 Jahre als Suzuki-Händler für seine Kunden tätig. Am 30.September 2020 wurden die Tore zum letzten Mal durch Geschäftsführer Jürgen Giesinger heruntergelassen.

Als freie Fachwerkstatt und mit An- und Verkauf von ausgesuchten Fahrzeugen stehen die Werkstatt ab sofort wieder für alle Fahrzeugbesitzer oder solche die es werden wollen, offen. Mustafa Akan, mit über 25 Jahren Berufserfahrung sowie ausgebildeter KFZ-Mechaniker, Spengler und Lackierer, führt ab sofort die bestens ausgestattete Werkstatt in gewohnter und exzellenter Qualität. Er war lange Zeit Mitarbeiter beim Vorgängerbetrieb und konnte den erfahrenen KFZ-Techniker Jürgen Heri für sich gewinnen. Beide Facharbeiter sind neben den Marken Honda und Suzuki auch für alle anderen Fahrzeuge hervorragend ausgebildet. So wagt Mustafa Akan trotz diesen Zeiten den großen Schritt in die Selbstständigkeit.