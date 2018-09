Autobesitzerin musste keine Gebühren zahlen

Versicherungsbetreuer unterschrieb Vertrag mit Abschleppfirma über Standgebühren ohne Hinweis auf Vertretungsvollmacht.

Die klagende Autofahrerorganisation hat das Unfallauto der beklagten Frau aus dem Bezirk Dornbirn abgeschleppt und mehrere Wochen lang in ihrer Unfallhalle abgestellt. Dennoch muss die von Daniel Wolff von der Dornbirner Anwaltskanzlei Clemens Pichler vertretene Autobesitzerin keine Standgebühren für das Abstellen des Unfallfahrzeugs bezahlen. Das wurde in einem Zivilprozess am Bezirksgericht Dornbirn rechtskräftig entschieden.