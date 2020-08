Autobahnanschluss Schweizerstraße: Erster Abschnitt fast fertig gestellt

Der erste Abschnitt der Verlegung der Bleichestraße und der Ausbau der Schweizerstraße bis zur Straße Gsieg im Gesamtprojekt für den dritten Autobahnanschluss von Dornbirn ist nahezu fertig gestellt.

Dornbirn. In den vergangenen Wochen wurde der neue Radweg von der Bahnunterführung bis zur Einmündung der Straße Gsieg asphaltiert sowie die Schweizerstraße in diesem Bereich verbreitert. Für die Radfahrer ist dieser neue Radweg neben der Schweizerstraße wichtig. Die Verlängerung bis zum neuen Autobahnanschluss erfolgt mit der nächsten Bauetappe. In Arbeit ist auch die Sanierung der Bahnunterführung und die Neugestaltung der Bleichestraße bis zur L190; dieser Abschnitt sollte bis zum November fertig gestellt sein.