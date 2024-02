Auto landete in Fjord von Oslo - Schwimmende Sauna kam zur Rettung

Eine schwimmende Sauna ist im Fjord von Oslo die Rettung für zwei Insassen eines untergehenden Elektroautos gewesen.

Die beiden Personen befreiten sich am Donnerstagnachmittag aus dem sinkenden Wagen, stiegen aufs Dach und riefen um Hilfe, wie in einem Augenzeugenvideo zu sehen war, das die norwegische Boulevardzeitung "Verdens Gang" veröffentlichte. Ein Saunaboot, das sich ganz in der Nähe befand, kam zu ihrer Hilfe.