Auto gestreift: 55-Jähriger Radfahrer schwer verletzt

Eine Kennzeichenhalterung sorgte am Sonntag in Egg dafür, dass sich ein 55-jähriger Radrennfahrer aus Deutschland schwer verletzte.

Am Sonntag, den 25.6.2023, gegen 14.20 Uhr fuhren zwei Radrennfahrer auf der Gemeindestraße Wieshalde in Egg-Großdorf von Lingenau kommend in Richtung Egg.