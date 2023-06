Auto fährt in Wolfurt in Graben und landet auf Leitplanke

Auf der Wolfurter Dürstraße kam es am Dienstagabend zu einem Unfall.

Gegen 18.50 Uhr war eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der Dürstraße in Wolfurt unterwegs, als ein Fahrzeug, welches von der Konrad-Doppelmayr-Straße einbog, ihr entgegen kam. Aus unklarer Ursache kam die Lenkerin in weiterer Folge von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und kam erst auf einer Leitplanke zum Stillstand. Die Frau blieb unverletzt.