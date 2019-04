Auto fängt bei Dornbirn-Nord Feuer

Ein Auto hat am Kreisverkehr Dornbirn-Nord in Fahrtrichtung Dornbirn Feuer gefangen.

Wie die Polizei berichtet, sollte der Pkw auf Grund einer Fehlermeldung von einem Autohaus in das Nächste gefahren werden, um diesen dort zu beheben. Auf der Fahrtstrecke bemerkte der Lenker wie Rauch aus der Lüftungsanlage austrat und fuhr sofort an den rechten Fahrbahnrand. Innerhalb weniger Minuten stand das gesamte Fahrzeug in Flammen. Der Brand musste von der Feuerwehr Dornbirn gelöscht werden. Die Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Niemand wurde verletzt.