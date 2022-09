Auto-Crash in Dornbirn: Zwei Totalschäden, fünf Verletzte

Bei einem Unfall am Freitagabend in Dornbirn wurden fünf Personen unbestimmten Grades verletzt.

Am Freitag gegen 22:07 Uhr fuhr eine 27-jährige Lenkerin auf der Lustenauer Straße L 204 in Dornbirn auf den Kreuzungsbereich mit der Josef-Ganahl Straße zu und wollte die Kreuzung geradeaus Richtung Lustenau überqueren. Zeitgleich fuhr eine 24-jährige Lenkerin von der Josef-Ganahl-Straße in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision beider Pkw.