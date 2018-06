Auszeichnungen für Hotel Fritsch am Berg

Lochau - Diana Sicher-Fritsch, der Leiterin des Mental Spa im Hotel Fritsch am Berg in Lochau, wurde im Rahmen eines Gala-Abends in Wien der European HEALTH & SPA Award 2018 in der Kategorie Best SPA Manager verliehen.

Zudem konnte das Hotel in der Kategorie “Best Spa Hotel” einen 2.Platz belegen. Das Haus bietet laut Jury eine außergewöhnliche Mischung aus Design und Lifestyle am unvergleichlichen Panorama-Platz und zugleich ein durchdachtes MentalSpa-Konzept.