Auszeichnung und Ehrung für die erfolgreichen Schüler

130 Schüler aus ganz Vorarlberg werden in der Inatura für ihre erbrachten Leistungen bei Bundestitelkämpfen im Vorjahr vor einer großen Bühne geehrt

Der Livestream von der Ehrung der erfolgreichen Schulsportler

Das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion für Vorarlberg und die Vorarlberger Landesregierung werden im Rahmen einer Feier in der Inatura in Dornbirn die bei Schulsport-Bundesmeisterschaften erfolgreichen Vorarlberger Schulmannschaften und deren Lehrpersonen ehren und auszeichnen. 18 Teams aus verschiedensten Schulen mit etwa 130 Kindern und Jugendlichen werden bei der Feierlichkeit dabei sein.