Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung und Schüler zum diskutierten Handy-Verbot

Erfahren Sie am Freitag ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE – Die Nachrichten der Woche“, wie Schülerinnen und Schüler über ein mögliches Handy-Verbot denken und welche Auswirkungen die Legalisierung von Cannabis in Deutschland hat. Zu Gast im Studio ist Primar Philipp Kloimstein vom Suchtkrankenhaus Maria Ebene.

Die aktuelle Sendung mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer beschäftigt sich mit der Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Nächsten Monat wird es dort offiziell erlaubt sein, unter bestimmten Bedingungen Hanf anzubauen und zu konsumieren. Springer spricht darüber mit Primar Philipp Kloimstein vom Suchtkrankenhaus Maria Ebene in Rankweil.

In den V+ CHARTS werden wieder die meistgelesenen Geschichten der Woche präsentiert. Ein Highlight sind in dieser Woche die Entwicklungen rundum den Bregenzer Bahnhof. Ein weiteres Thema, das uns bewegt, ist die Diskussion um Handys im Klassenzimmer. Wie denken Schülerinnen und Schüler darüber? Ein Einblick in die Meinungen von Jugendlichen der HAK Bludenz erwartet Sie ebenfalls in dieser Sendung.

VORARLBERG LIVE – Die Nachrichten der Woche

Immer am Freitag ab 17 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV

Ausgabe: Freitag, 1. März 2024

Gast: Dr. Philipp Kloimstein (Ärztl. Leiter Stiftung Maria Ebene)

Moderation: Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE – Die Nachrichten der Woche" ist eine Kooperation von VOL.AT, Ländle TV und VOL.AT TV und wird jeden Freitag ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.