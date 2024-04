Auswärtsspiele von Altach/Vorderland und Lustenau/Dornbirn im Liveticker

Beide Vorarlberger Frauen Bundesligisten müssen in der Fremde ran.

FUSSBALL

ÖFB Frauen Bundesliga 2023/2024

13. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Vienna vs SPG Lustenau/Dornbirn

First Vienna - SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Sonntag 11 Uhr

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Es wird ein schwieriges Auswärtsspiel bei einem der drei absoluten Top-Teams in Österreich. Wir werden uns teuer verkaufen und versuchen, mit geschicktem Umschaltspiel erfolgreich zu sein. Das Spiel beginnt bei Null zu Null und jeder Punkt auf der Hohen Warte wäre ein Erfolg.“

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Mit Dornbirn erwartet uns ein Gegner, der speziell gegen Sturm und Neulengbach knappe Niederlagen einstecken musste und im Spiel in der Offensive einiges an Power mitbringt. Wir werden uns fokussieren und gut vorbereiten, um unsere Stärken gemeinsam im Team auf den Platz zu bringen und so versuchen, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Der Ticker vom Spiel Neulengbach vs Altach/Vorderland

USV Neulengbach - SPG SCR Altach/FFC Vorderland Sonntag 13.30 Uhr

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir wissen um die Qualität von Neulengbach, von der Spielanlage her sind sie für mich eines der Top-Teams in der Frauen Bundesliga. Sie haben viel Qualität in der Mannschaft und versuchen immer ihre Spiele fußballerisch zu gewinnen. Wir werden mit dem nötigen Engagement in das Spiel gehen, wollen etwas Zählbares mitnehmen, um vorne dabei zu bleiben.“

Jürgen Weber, Cheftrainer USV Neulengbach: „Der Sieg und die Art und Weise, wie wir am vergangenen Wochenende endlich die ersten drei Punkte im Frühjahr eingefahren haben, war extrem wichtig. Mit Altach wartet nun der Zweitplatzierte auf uns, der in einem Flow ist und seine Spiele gewinnt. Gegen eine spielstarke Mannschaft wie Altach wird es gewiss nicht einfach, dennoch wollen wir daheim punkten, um an der Austria dranzubleiben. Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, auch gegen Altach zu punkten.“

Der Ticker vom Spiel Bergheim vs St. Pölten

FC Bergheim – SKN St. Pölten Sonntag

Der Ticker vom Spiel Sturm Graz vs Innsbruck

SK Sturm Graz – FC Wacker Innsbruck Sonntag

Der Ticker vom Spiel Linz/Kleinmünchen vs Austria Wien

