Auswärtssieg von EHC Lustenau in Gröden

Der EHC Lustenau hat das Siegen nicht verlernt und besiegt den HC Gröden auswärts verdient mit 4:2

Ungeachtet der Niederlagen in den letzten Spielen startete der EHC Lustenau mit viel Elan in die Auswärtspartie beim HC Gröden. Schon in der 5. Minute wurden deren Bemühungen belohnt. Chris D’Alvise erzielte nach Vorarbeit von Philipp Koczera und Max Wilfan den Führungstreffer für Lustenau. Die Antwort von Gröden folgte in der 12. Minute Max Oberrauch überlistete Lustenaus Torhüter Hanses und erzielte den Ausgleichstreffer für die Südtiroler. Lustenau zeigte sich wenig beeindruckt und konnte in der 16. Minute den abermaligen Führungstreffer bejubeln. Wiederum war es Chris D’Alvise, der nach Vorarbeit von Dominic Haberl und Max Wilfan die Lustenauer in Führung schoss. Dem nicht genug erhöhte Lucas Haberl nach Pass seines Bruders Dominic in der 18. Minute auf 3:1 für die Gäste. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.