Auswärtssieg ist für RHC Wolfurt nur Formsache

Zum letzten Grunddurchgangsspiel reisen die Mannen des RHC Wolfurt am kommenden Samstag in den Kanton Aargau zum dort heimischen RHC Gipf-Oberfrick.

Um sich die Tabellenführung zurück zu holen, wird ein Sieg gegen das Tabellenschlusslicht notwendig sein, welcher so auch fest eingeplant ist. Bei den Hofsteigern sind soweit alle Spieler fit und an Board. Spielertrainer Bartes wird das Spiel noch von der Bande aus leiten um seine Fußverletzung restlos auszuheilen und sodann für die anstehenden Playoff-Spiele und das Cup-Final4 am nächsten Wochenende fit zu sein.