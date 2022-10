Austrias Negativserie geht auch gegen Tirol weiter

Die Lustenauer Austria ist nach der 3:2-Niederlage bei der WSG Tirol bereits seit sieben Spielen sieglos.

Für die Lustenauer Austria ging es heute zum Westderby zur WSG Tirol. Dabei wollten die seit dem 2:1 gegen Altach sieglosen Grün-Weißen endlich wieder drei Punkte holen und den Top-6-Platz verteidigen. Doch dieses Vorhaben wurde bereits in der ersten Halbzeit zunichte gemacht. Nachdem ein früher Ogrinec-Tor wegen Abseits aberkannt wurde brachte Kofi Yeboah Schulz die Tiroler in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Keine 15 Minuten später erhöhte Ogrinec per Abstauber auf 2:0. Doch es kam noch bitterer - nach einem Surdanovic-Handspiel entschied der VAR auf Elfmeter und Thomas Sabitzer verwandelte souverän zum 3:0.