Austrian Airlines: 90 Mio. Euro jährliche Einsparungen

Die Lufthansa legt wegen des anhaltenden Gewinnschwunds bei ihren Töchtern Austrian Airlines und Brussels Airlines sowie im Frachtgeschäft ein Sparprogramm auf.

Da das Marktumfeld immer schwieriger werde, müssten die Gesellschaften mit geringem Gewinn oder Verlust ihre Leistung verbessern, erklärte der Finanzchef des deutschen AUA-Mutterkonzerns, Ulrik Svensson, am Donnerstag.

Die AUA soll, wie sie auch selbst mitteilte, bis Ende 2021 jährlich 90 Mio. Euro an Personal- und Sachkosten einsparen. Zu dem damit verbundenen Personalabbau, der sich laut einem unbestätigten "Presse"-Bericht auf rund 500 Stellen belaufen soll, machte der Konzern zunächst keine Angaben. Über Details will die AUA-Führung zu Mittag in einer Pressekonferenz informieren.