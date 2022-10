Austria Wien vs Salzburg, Sturm Graz gegen WAC

Zwei Schlager gibt es am Sonntag in der Fußball Bundesliga.

Das Match im Ticker: Sturm Graz vs Wolfsberger AC

self all Open preferences.

SK Sturm Graz – RZ WAC Sonntag, 16.10.2022, 14:30 Uhr, Merkur Arena, SR Christopher Jäger

Der RZ WAC gewann in der Bundesliga 18 Spiele gegen den SK Puntigamer Sturm Graz – gegen kein anderes Team feierten die Kärntner mehr als 14 BL-Siege.

Der RZ WAC gewann in der Bundesliga seine letzten sieben Auswärtsspiele beim SK Sturm Graz – erstmals gegen ein Team. Sturm Graz verlor gegen den WAC sieben BL-Heimspiele in Folge – eine derartige Serie passierte den Steirern gegen kein anderes Team.

Der SK Sturm Graz gewann sieben der ersten 11 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – die dritte Saison in Folge. Mehr waren es zuletzt 2017/18 (damals 8). Weiters feierte der SK Sturm vier Siege in Folge – wie zuletzt im April 2022 (ebenfalls 4).

Der SK Sturm Graz holte 16 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen der Bundesliga – so viele wie kein anderes Team im Vergleichszeitraum und um zwei Punkte mehr als Tabellenführer FC Salzburg.

Der RZ WAC und der SK Puntigamer Sturm Graz erzielten je sieben Jokertore – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Das Match im Ticker: FK Austria Wien - FC RB Salzburg

self all Open preferences.

FK Austria Wien – FC Salzburg Sonntag, 16.10.2022, 17:00 Uhr, Generali-Arena, SR Markus Hameter

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 13 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (12S 1U) und verlor nur eines der vergangenen 28 BL-Duelle (21S 6U), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga die vergangenen sieben Spiele gegen den FK Austria Wien – erstmals. Gegen kein anderes Team verlor die Wiener Austria in der Bundesliga so oft in Folge.

Der FC Salzburg traf in den vergangenen 13 Duellen in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien immer – erstmals. Zuletzt blieb Salzburg am 27. Mai 2018 gegen die Wiener Austria in der Bundesliga torlos (0:4 A).

Der FK Austria Wien gewann fünf der ersten 11 Spiele in dieser Saison der Bundesliga und damit mehr als doppelt so viele Spiele wie in der Hinrunde der vergangenen BL-Saison (damals 2S nach 11 Spielen).