Austria vergibt Sieg in letzter Minute - auch Dornbirn mit Remis

Die Lustenauer Austria musste sich aufgrund eines späten Gegentreffers gegen die Young Violets mit einem 1:1 zufrieden geben. Auch Dornbirn kam trotz langer Überzahl nicht über ein 0:0 gegen den SV Horn hinaus.

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielverlauf - die Lustenauer waren das bessere und auch gefährlichere Team. Nachdem ein Tabakovic-Treffer aufgrund einer Abseits-Stellung noch aberkannt wurde, gelang dem eingewechselten Blankon Anoff mit seinem ersten Ballkontakt in der 73. Minute das verdiente 1:0. In der Schlussphase wurden die Young Violets dann noch einmal etwas gefährlicher und kamen auch zum Erfolg. In der Nachspielzeit brachte Baiye Schösswendter im Strafraum zu Fall und Radulovic verwandelte den fälligen Elfmeter zum Ausgleich. So mussten sich die Lustenauer am Ende trotz Überlegenheit mit einem 1:1 zufrieden geben.