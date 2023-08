Austria nach Last-Minute-Gegentor mit 1:1 beim WAC

Die Lustenauer Austria war beim WAC lange auf Siegkurs, kassierte in der Nachspielzeit per Elfmeter jedoch noch den Ausgleich.

Blitzstart der Austria

In der zweiten Halbzeit erwischten die Lustenauer einen perfekten Start. Nach einem Ballverlust auf Seiten des WAC kam der Ball über Rhein zu Cisse, der in der 46. Minute das 1:0 erzielte. Die Kärntner brauchten nun einige Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen und wieder mehr Druck aufzubauen. In der 72. Minute bot sich der Austria sogar die große Chance auf die Vorentscheidung, doch Anthony Schmid scheiterte mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Bonmann.