Austria mit torlosem Heimremis gegen Ried

Die Lustenauer Austria kam im Heimspiel gegen Nachzügler SV Ried nicht über ein 0:0 hinaus und rutscht in der Tabelle weiter zurück.

Die Lustenauer wollten im heutigen Heimspiel gegen den SV Ried zurück in die Erfolgsspur und vor allem offensiv wieder zu alter Stärke finden. In der ersten Halbzeit waren die Lustenauer auch das deutlich aktivere und auch bessere Team. Wie so oft in den letzten Wochen fehlte aber die letzte Konsequenz in der entscheidenden Zone, um wirklich gefährlich zu werden. Bei den wenigen besseren Möglichkeiten fehlte dann das nötige Glück. Da auch die Rieder in den ersten 45 Minuten keinerlei Gefahr ausstrahlten - der erste Torschuss der Gäste datierte aus der letzten Minute - ging es mit dem 0:0 in die Pause.