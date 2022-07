Austria mit hart erkämpftem Sieg in der ersten Cuprunde

Neo-Bundesligist Lustenau drehte beim FC Marchfeld Donauauen einen 0:1-Pausenrückstand in einen 3:2-Sieg und steht somit in der nächsten Runde des ÖFB-Cup.

In der ersten Cup-Runde traf Bundesliga-Neuling Austria Lustenau auswärts auf den FC Marchfeld Donauauen. Der Fußballclub aus Mannsdorf an der Donau spielt aktuell in der Regionalliga Ost und beendete die letzte Saison auf dem siebten Tabellenplatz. Das Team aus Niederösterreich verfügt jedoch über einige Spieler, die über 2. Liga und auch Bundesliga-Erfahrung verfügen. Dementsprechend schwer tat sich die Austria zu Beginn und geriet durch einen Ortner-Treffer (12.) früh in Rückstand. In weiterer Folge brauchte die Austria einige Minuten, um besser ins Spiel zu finden. Die wenigen Chancen in der ersten Halbzeit blieben jedoch ungenutzt und es ging mit dem knappen Rückstand in die Halbzeit.

Fallrückzieher bringt Lustenau zurück

Trainer Mader schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Lustenauer kamen durch einen traumhaften Fallrückzieher von Grabher in der 46. Minute zum Ausgleich. Die Austria blieb nun am Drücker und kam durch Surdanovic in der 54. Minute rasch zur 1:2-Führung. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf und Marchfeld kam rund fünf Minuten später durch Entrup zum in dieser Phase überraschenden Ausgleich. Weitere fünf Minuten später war es der Austrianer Schmid, der das Team aus dem Ländle wieder in Führung brachte.

Nachdem die Lustenauer die Vorentscheidung in den folgenden Minuten verpassten, warf Marchfeld am Ende noch einmal alles nach vorne. Doch die Austria stand hinten großteils sicher und brachte den knappen 3:2-Sieg über die Zeit. Mit Blick in Richtung Bundesliga wird aber wohl noch eine Leistungssteigerung notwendig sein.

