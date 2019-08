Austria mit erster Niederlage

Die Lustenauer Austria kassierte heute im Heimspiel gegen den GAK trotz vieler eigener Chancen eine 0:2-Niederlage.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs Grazer AK

Nach zwei Siegen und einem Remis empfing die Austria heute den GAK und wollte den Schwung aus dem erfolgreichen Saisonstart auch in die heutige Partie mit nehmen. Und die Hausherren gaben von Beginn weg den Ton an und erspielten sich auch die ein oder andere Möglichkeit. Die beste vergab Ronivaldo, der aus kurzer Distanz am GAK-Schlussmann scheiterte. In der 37. Minute kam es dann, wie es kommen musste: der GAK nutzte eine der wenigen Möglichkeiten durch Schnellegger zum überraschenden 0:1.