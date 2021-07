Austria Lustenau will Traumstart mit den Fans feiern

Zur Sonntagsmatinee im Planet Pure Stadion stehen sich die Mader-Schützlinge und der GAK gegenüber.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Lustenau vs Grazer AK

Neotrainer Markus Mader (53) nimmt zusammen mit seinem Cotrainer Martin Schneider (51) erstmals als Austria Lustenau Coach auf der Betreuerbank im Planet Pure Stadion Platz und hofft auf einen Traumstart. Seit vielen Monaten dürfen sich die Austria Lustenau Kicker auf Unterstützung der treuen Anhängerschar, besonders auf der Nordtribüne, freuen. „Die große Vorfreude auf den Beginn überwiegt. Wir dürfen uns in der Vorwärtsbewegung möglichst wenig Ballverluste erlauben und die Chancenauswertung muss wesentlich effizienter ausfallen als in der Testphase und im ÖFB Cupspiel in Welt (Anm. d.Red.3:1-Sieg). Wir wollen aber den Auftakt erfolgreich gestalten. Mit dem GAK kommt aber ein sehr starker Gegner, die unglaublich viel individuelle Qualität in ihren Reihen haben. Die Steirer werden unter den besten fünf Teams am Ende erwartet“, so Markus Mader.