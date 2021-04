Austria Lustenau will sich gegen Kapfenberg rehabilitieren

Im Heimspiel gegen den Siebten aus der Steiermark hoffen die Grün-Weißen nach der Derbypleite auf Wiedergutmachung.

Der Liveticker mit Infos vom Spiel Austria Lustenau vs Kapfenberg

Im Heimspiel gegen den Siebenten Kapfenberg geht es für den Zwölften SC Austria Lustenau hauptsächlich um Wiedergutmachung. Nach der 0:2-Derbypleite in Dornbirn müssen die Schützlinge von Trainer Alexander Kiene im Mutter aller 2. Liga Duelle in weniger als 70 Stunden wieder ran. Mehr als 50 Prozent, ein halbes Team in der Stammformation fehlt den Grün-Weißen. Mit Haris Tabakovic, Fabian Gmeiner, Michael Lageder, Dominik Stumberger, Dragan Marceta und Daniel Tiefenbach stehen sechs Kaderspieler nicht zur Verfügung. Mehr als fünfzig Spiele gab es in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs zwischen Lustenau und Kapfenberg.