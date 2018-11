Austria Lustenau will mit Erfolgserlebnis in die Winterpause

Austria Lustenau will gegen Wacker Innsbruck II in den letzten 90 Minuten dieses Jahres nochmals siegen

Favorit sein ist nicht immer leicht. So auch diesmal, wenn heute um 19.10 Uhr im neuen Innsbrucker Tivolistadion das Spiel zwischen der zweiten Kampfmannschaft von Wacker Innsbruck mit dem Harder Elvedin Ibrisimovic und dem Ex-Austrianer Alexander Joppich und der Austria Lustenau angepfiffen wird. Als Achter in der letztjährigen Regionalliga West-Meisterschaft nützte die zweite Garnitur der Innsbrucker die Gunst der Stunde und entschied sich zum Aufstieg in die neue 2. Liga. Klar, dass die Viertplatzierten der Lustenauer Austria in der Tiroler Landeshauptstadt mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten wollen und mit einem Erfolgserlebnis in die lange Winterpause gehen möchten.