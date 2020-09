Austria Lustenau will in Linz hellwach sein

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau bei FC BW Linz

Nach dem 1:1-Heimremis gegen Horn spielt die Lustenauer Austria im ersten Auswärtsspiel in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz. In der Sonntagsmatinee (10.30 Uhr) heißt es für Daniel Tiefenbach und Co. hellwach sein um Punkte aus Oberösterreich zu entführen. Die Linzer haben die erste Partie mit 1:3 verloren und sind Letzter. Allerdings hat die Austria Elf mit Trainer Alex Keine mit den Spielen am Sonntag vormittag so seine liebe Not. Nur zweimal in bisher neun Meisterschaftsspielen zu dieser ungewöhnlichen Zeit ging die Lustenauer Austria als Sieger vom Platz. Vermutlich dürfte Neostürmer Haris Tabakovic sein Debüt im Austria Dress geben.