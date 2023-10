Austria Lustenau will in Linz endlich den ersten Sieg fixieren

Das Tabellenschlusslicht hoffen beim Aufsteiger in Oberösterreich auf ein Erfolgserlebnis.

Der Liveticker vom Spiel FC BW Linz vs Austria Lustenau

FC Blau Weiß Linz-Spieler Stefan Haudum absolviert bei einem Einsatz sein 100. Spiel in der Bundesliga (6 für BW Linz, 77 für Altach und 16 für den LASk). Gegen den SC Austria Lustenau ist er in der Bundesliga sieglos (1U 3N) – wie sonst nur gegen den FC Red Bull Salzburg (1U 3N) und SK Austria Klagenfurt (3N).Die Länderspielpause ist vorbei, der Ligaalltag kehrt zurück. Der SC Austria Lustenau ist in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz zu Gast. Als einziges Team wartet Grün-Weiß noch auf den ersten Dreier. Das soll sich nun endlich ändern.



Gegner - FC Blau-Weiß Linz

Aber auch beim Aufsteiger wird das keine leichte Aufgabe. Die Linzer haben nach anfänglichen Schwierigkeiten sich in der Liga zurecht gefunden und es sogar geschafft, den FC Red Bull Salzburg zu besiegen - etwas was nicht vielen Teams in den letzten Jahren in der Liga gelungen ist. Man ist im Lager der Austria also gewarnt. "Linz verfügt über eine eingespielte Truppe. Sie sind schon in der 2. Liga als Einheit aufgelaufen, das hat sich in der Bundesliga nicht geändert. Der Großteil des Kaders kennt sich in- und auswendig", analysiert Markus Mader den Gegner. In der Länderspielpause testeten die Linzer gegen St. Pölten - das Spiel ging mit 1:2 verloren. Die Austria möchte es den Niederösterreichern nachmachen. "Wir wollen in Linz gewinnen, das ist unser Ziel. Die Linzer sind robust und agieren so, dass das Risiko immer so gering wie möglich gehalten wird. Zur Not nützen sie auch lange Bälle. Unser Spielplan ist also klar, wir müssen sie zu Fehlern zwingen, dann ist alles möglich", so Mader.



Die Austria

Grün-Weiß hat eine intensive Länderspielpause hinter sich, auch wenn durch Verletzungen und Länderspiel-Einsätze der Kader erneut nur zu Teilen zur Verfügung stand. "Der eine oder andere Spieler konnte sich in der Länderspielpause auskurieren, andere dafür haben sich verletzt. Andere waren mit dem jeweiligen Nationalteam unterwegs. Es wird dadurch nicht leichter", erklärt Markus Mader. Bittere Nachrichten gab es vor allem für Matthias Maak, der Kapitän muss am Rücken operiert werden und wird womöglich lange ausfallen. Genauer kann man es erst nach der Operation einschätzen. Rafael Devisate riss sich im Einsatz für die Amateure das Kreuzband, auch ein Verlust für das Team. Anderson Gomes (Patellasehne) und Anthony Schmid (Grippe) fallen für das Spiel gegen Linz definitiv aus. Gute Nachrichten gibt es dafür bei Darijo Grujcic und Lukas Fridrikas. Beide sind wieder voll im Training und brennen auf einen Einsatz. "Das Team hat trotz der schwierigen Umstände hart gearbeitet. Jetzt gilt es auf dem Platz zu zeigen, was wir können. Wir wollen gewinnen und mit drei Punkten zurückreisen. Wir haben unsere Ideen, um Linz Probleme zu bereiten. Wir sind bereit", lautet die klare Ansage von Trainer Markus Mader.