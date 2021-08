Austria Lustenau will im Westderby Platz eins verteidigen

3000 Zuschauer werden im Hochsicherheitsspiel erwartet, personelle Sorgen bei der Austria.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Lustenau vs Innsbruck

Es ist inzwischen schon ein Klassiker im österreichischen Profifußball. Das Westderby zwischen dem derzeitigen Tabellenführer in der 2. Liga, SC Austria Lustenau und dem noch ungeschlagenen Vierten FC Wacker Innsbruck zieht die Massen an. Bis zu 3000 (!) Zuschauer werden zum Spitzenspiel am fünften Spieltag in Liga zwei im Planet Pure Stadion erwartet. Die Bundesliga hat den „Kracher“ als Hochsicherheitsspiel eingestuft, mindestens zweihundert Tiroler Anhänger kommen nach Lustenau.

Mit Leo Mätzler (19) in der Innenverteidigung und dem Brasilianer Adriel Tadeu Ferreira da Silva (24) dürften wohl zwei Kaderspieler erstmals von Beginn an auflaufen. In der Causa Brandon Baiye (20) hat sich nichts mehr getan. „Wir sind vorbereitet auf alle Szenarien. Im Zentrum sind wir bestens aufgestellt und Adriel ist eine große Alternative mehr“, so Alexander Schneider. Adriel hinterließ in den Trainingseinheiten einen starken Eindruck laut Mader und er werde der Mannschaft sicher weiterhelfen können.