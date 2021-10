Austria Lustenau will großen Schritt Richtung Halbzeittitel machen

Mit einem Heimsieg gegen den amtierenden Meister FC BW Linz kann die Mader-Elf praktisch den Herbstmeistertitel fixieren.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Lustenau vs BW Linz

Am Freitag dürfen sich Fußball-Fans auf ein echtes Top-Spiel freuen. Mit dem FC Blau-Weiß Linz ist der Meister der Vorsaison zu Gast im Reichshofstadion. Beide Teams sind in Top-Form und es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden.

Der Gegner - FC Blau-Weiß Linz

Die Oberösterreicher liegen sieben Punkte hinter der Austria und stehen damit in der Tabelle auf dem dritten Rang. Die Blau-Weißen spielen auch in dieser Saison einen tollen Fußball und verfügen über einen Kader mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Kickern. In den letzten fünf Partien gab es für die Gäste vier Siege und nur eine Niederlage. Trainer Markus Mader warnt vor den Gästen: "Linz verfügt über eine körperlich starke Mannschaft, die offensiven Fußball spielt. Aber auch die Defensive wird von robusten Spielern angeführt, die es einem nicht leicht machen". Grün-Weiß ist also gewarnt, wird sich aber sicherlich nicht verstecken. "Wir haben den Gegner analysiert und wissen, dass es nicht leicht wird, aber wir werden alles dafür tun, dass die Punkte in Lustenau bleiben", so Mader.