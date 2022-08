Austria Lustenau will gegen Salzburg Überraschung liefern

Die Mannen um Meistermacher Markus Mader hoffen gegen das Bullen-Starensemble erneut auf Positives.

Der SC Austria Lustenau feierte seinen ersten Sieg in der Bundesliga in einem Spiel gegen den FC Salzburg – gleich im ersten BL-Spiel gab es am 9. Juli 1997 einen 2:0-Heimsieg. In der BL-Premierensaison des SC Austria Lustenau (1997/98) gewannen die Vorarlberger beide Heimspiele gegen Salzburg.