Austria Lustenau will gegen Meister Salzburg das schier Unmögliche doch wahr machen

Auf die Mader-Mannen wartet gegen den Ligakrösus eine ganz schwere Aufgabe.

Zum Ende der englischen Woche trifft der SC Austria Lustenau am Samstag zuhause auf den Serienmeister aus Salzburg. Am Dienstag gelang den Grün-Weißen im Cup ein 3:2-Erfolg gegen die Vienna, jetzt möchte man auch in der Liga ein Erfolgserlebnis feiern. Gegen die Mozartstädter aber immer ein schwieriges Unterfangen.

Der Ticker vom Spiel Austria Lustenau vs FC RB Salzburg



Der Gegner - FC Salzburg

Die Salzburger setzten sich im Cup ebenfalls durch und konnten mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen Austria Salzburg die dritte Runde erreichen. Am Wochenende davor verlor das Team aus der Mozartstadt überraschend mit 0:1 gegen Aufsteiger BW Linz. Umso motivierter dürften die Struber-Schützlinge im Duell mit der Austria sein. "Dass Salzburg gegen Linz verliert, war nicht zu erwarten. Aber das bestätigt nur, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann", kommentierte Markus Mader den Sieg des Underdogs gegen den amtierenden Meister. "Salzburg wird aber daher alles tun, um gegen uns wieder voll zu punkten. Auch auf dem Papier sind die Salzburger in einer anderen Liga, aber wir sind bereit, uns auch dieser Herausforderungen zu stellen", so Mader weiter.



Die Austria

Grün-Weiß durfte sich im Cup über einen 3:2-Sieg gegen die Vienna freuen. Nikolai Baden Frederiksen brachte die Lustenauer durch einen Doppelpack - der Däne traf dabei einmal sehenswert per Weitschuss aus der eigenen Hälfte - mit 2:0 in Führung. Doch die Vienna steckte vor eigenem Publikum nicht auf und kämpfte sich zweimal bis auf ein Tor heran, am Ende konnte sich die Austria aber verdient über den Einzug in die nächste Runde freuen. "Dieses Erfolgserlebnis war für unsere Jungs enorm wichtig. Wir wussten, dass es nicht einfach wird, aber wir haben den Cup-Fight angenommen und verdient die nächste Runde erreicht", erklärt Mader. Dennoch gab es Punkte, die der Trainer der Grün-Weißen ansprach: "Nach dem 2:0 haben wir das Heft leider aus der Hand gegeben und die Vienna hat zunehmend den Druck erhöht. Hätten wir das 3:0 gemacht (Anm. Anthony Schmid traf nur die Latte), wäre das Spiel wohl durch gewesen. So bleibt die Partie eng und in unserer Situation wirst du dann nervöser, weil die Selbstsicherheit ein wenig fehlt. Am Ende haben wir gewonnen und deshalb dürfen wir uns auch freuen. Aber es bleibt nicht viel Zeit, der Fokus liegt schon auf Salzburg". Gegen die Salzburger konnte die Austria in der letzten Saison keinen Treffer erzielen, beide Partien gingen deutlich an den österreichischen Meister. "Wie erwähnt ist Salzburg unheimlich stark und wird uns aufgrund der Niederlage gegen Linz äußerst ernst nehmen. Die Voraussetzungen sind also mehr als klar, wir können als Außenseiter nur überraschen. BW Linz hat aber bewiesen, dass man Salzburg ins Straucheln bringen kann, dass wollen wir auch versuchen", lautet der Matchplan der Austrianer. Auf alle Fälle sei klar, dass man die Partie nicht ohne Kampf herschenken wird, sondern mutig sein möchte. "Wir haben nichts zu verlieren und wollen unsere wenn auch kleine Chance nützen. Wir sind top motiviert und werden versuchen, es den Linzern nachzumachen", so Mader abschließend. Kadertechnisch sind alle Spieler fit, auch Lukas Fridrikas trainiert wieder. Jedoch noch individuell, das heißt ein Einsatz am Samstag ist noch unwahrscheinlich, aber die Zeichen im Heilungsprozess deuten auf baldige Genesung hin.

Der FC Salzburg gewann die letzten sechs Pflichtspiele gegen den SC Austria Lustenau und kassierte dabei kein Gegentor. Vergangene Saison erzielte Salzburg in der Bundesliga 10 Tore gegen Lustenau – mehr als jedes andere Team.

Der SC Austria Lustenau erzielte in der Bundesliga in den letzten acht Duellen gegen Salzburg nur ein Tor und blieb siebenmal torlos, in den ersten sechs BL-Duellen erzielten die Vorarlberger noch sieben Tore und blieben nur einmal torlos.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga zuletzt zwei Auswärtsspiele gegen den SC Austria Lustenau in Folge, darunter das einzige Duell in Lustenau seit Lustenaus Wiederaufstieg mit 6:0 – Lustenaus höchste BL-Heimniederlage. In den ersten fünf BL-Heimspielen gegen Salzburg blieb der SC Austria Lustenau ungeschlagen (3S 2U).

Der FC Salzburg blieb in den letzten 19 Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen (16S 3U) – die letzte Niederlage in der Fremde setzte es für Salzburg in der zweiten Runde der Vorsaison gegen den SK Sturm Graz (1:2). So viele ungeschlagene BL-Auswärtsspiele in Folge gelangen zuvor nur dem FC Wacker Innsbruck (23 von Oktober 1988 bis Februar 1990).

Der FC Salzburg traf in der Bundesliga in den letzten 25 Auswärtsspielen immer und erzielte dabei 63 Tore (Schnitt: 2,5). Eine derartige Serie gelang in der Bundesliga zuvor nur dem LASK von Herbst 2018 bis Herbst 2020 (27 Auswärtsspiele), Salzburgs letztes torlose Auswärtsspiel datiert am 2. März 2022 beim LASK (0:0).

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

9. Spieltag

SC Austria Lustenau – FC RB Salzburg Samstag

Lustenau, Reichshofstadion, 17 Uhr, SR Markus Hameter

TSV Hartberg – Cashpoint SCR Altach Sonntag

Hartberg, 14.30 Uhr, SR Stefan Ebner

FC BW Linz – SK Austria Klagenfurt Samstag 17 Uhr

Wolfsberger AC – LASK Linz Samstag 17 Uhr

SK Sturm Graz – WSG Tirol Sonntag 14.30 Uhr